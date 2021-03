Napoli, Osimhen subito in campo? Corriere del Mezzogiorno: "Farà staffetta con Mertens"

Il Napoli ha bisogno di Osimhen. Così scrive il Corriere del Mezzogiorno in vista della gara di domani col Bologna. In attacco gli uomini sono contati, con Mertens che ancora non è al massimo della condizione. Osimhen ha messo alle spalle la brutta disavventura di Bergamo ed è oggi sarà in campo per la rifinitura. Gattuso deciderà all'ultimo minuto se puntare su di lui dall'inizio o alternarlo con Mertens a gara in corso.