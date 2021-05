Napoli, recupero fatale. Il Mattino: "Gli azzurri sprecano troppo, pari Cagliari al 94'"

Il Mattino evidenzia nell'edizione odierna l'occasione sprecata dal Napoli che si fa pareggiare in pieno recupero dopo tante chance fallite ed un gol annullato ad Osimhen per un fallo dubbio. L'ultimo passo falso con una squadra di medio-bassa classifica risaliva al 6 febbraio quando gli azzurri caddero al Ferraris contro il Genoa. Il Cagliari ha giocato con ardore, ma il Napoli non ha avuto la lucidità di chiuderla prima e di gestirla poi. Anche se non sono stati gli unici errori commessi dal Napoli.