Napoli, rincorsa Champions. Il Mattino: "Tre punti per agganciare la Roma"

Una partita che può valere molto in casa Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso scenderà in campo contro la Fiorentina per tentare l'aggancio ai quartieri alti della classifica. Questo il titolo all'interno delle pagine sportive dell'edizione odierna de Il Mattino in vista della sfida del "Diego Armando Maradona": "La corsa Champions, 3 punti per agganciare la Roma, in difesa ritorna Manolas".