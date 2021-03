Nicola ritrova anche Singo. Tuttosport: "All'appello manca soltanto Nkoulou"

Una settimana di buone notizie per il Torino. Davide Nicola sta recuperando un giocatore dopo l'altro. Giovedì è stata la giornata di Belotti, ieri di Singo che stamattina svolgerà le visite di idoneità al Centro di Medicina dello Sport con l'obiettivo che è quello di essere ristabilito per la gara di mercoledì alle 15 contro il Sassuolo. Molto complicata una convocazione per Toro-Inter. Per Nkoulou ci sarà bisogno di aspettare ancora un tempo imprecisato. La presenza di qualche sintomo complica il rapido ritorno. Verosimilmente però il Toro tornerà a far completo affidamento sul giocatore dopo la sosta. A scriverlo è Tuttosport