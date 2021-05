Ogbonna al Corriere della Sera: "Il CT mi ha ignorato, non c'è meritocrazia"

"Il CT mi ha ignorato, non c'è meritocrazia", dichiara Ogbonna ai microfoni del Corriere della Sera. "E' stata la mia migliore stagione, dopo i 30 anni un difensore entra nella sua stagione migliore", inizia così Angelo Ogbonna, che prosegue: "Sono stupito e amareggiato. Forse non ha tenuto in considerazione il campionato del West Ham, ma abbiamo lottato fino all'ultimo con il Chelsea di Jorginho e Palmieri, che ha dimostrato di non essere una squadra qualunque. Nello sport la meritocrazia deve prevalere e stavolta secondo me non ha prevalso".