Oggi i sorteggi di Europa League. Gazzetta: "Quasi una Champions per Milan e Roma"

La Gazzatta dello Sport dedica spazio ai sorteggi di Europa League che si svolgeranno quest'oggi alle 13. "Quasi una Champions per Milan e Roma" scrive il quotidiano. Niente vincoli, niente teste di serie: da ora è tutti contro tutti. Possibili anche i derby. Chi prendere per le due italiane, Milan e Roma, rimaste in corsa? Il Molde sembra essere l'oggetto del desiderio un po' di tutti. Non andrebbe male pescare, almeno sulla carta, neanche Dinamo Zagabria, Glasgow Rangers e Olympiacos. In una fascia intermedia si possono collocare Granada, Young Boys, Dinamo Kiev e Slavia Praga (quest'ultimo ha eliminato il Leicester). Meglio evitare Manchester United, Tottenham, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Arsenal e Ajax.