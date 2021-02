Osimhen e il vero affare da 70 milioni. Il Mattino: "Adesso il Lille è primo in classifica"

La ricetta del Lille funziona, sottolinea Il Mattino. In estate i francesi hanno venduto Osimhen al Napoli e Gabriel all'Arsenal continuando a primeggiare davanti a Lione, PSG e Monaco. Dopo aver incassato 100 milioni dal mercato, 30 sono stati girati al Gent per il talentuoso Jonathan David, canadese classe 2000 che, insieme a Ikoné (1998) e Weah (2000, figlio di George), forma un attacco pronto a spiccare il volo. Anche in difesa sono stati fatti investimenti: 8 milioni per Sven Botman dall'Ajax, 20enne che sembra un veterano e che ha già triplicato il suo valore.