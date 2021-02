Pioli all'esame di Italiano. Gazzetta: "Con lo Spezia per consolidare la vetta della classifica"

vedi letture

Stefano Pioli all'esame di...Italiano. Oggi alle 20:45 andrà in scena Spezia-Milan. Una vittoria consentirebbe al Milan di arrivare sicuramente in testa al derby di domenica prossima. I 28 punti di differenza tra le due squadre fanno pensare a una partita già scritta. Però allo Spezia il ruolo di vittima sacrificale sta un po' stretto e nemmeno lo merita per quanto ha fatto vedere in questa stagione. La squadra di Italiano ha una forte identità e principi di gioco moderni. Lo Spezia se la giocherà, merito di Italiano e di un gruppo che sta andando oltre i propri limiti. E questo è anche il punto di contatto tra lo Spezia e il Milan. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.