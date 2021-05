Pirlo verso l'addio alla Juve. Il QS: "Non rientra nei piani. Agnelli sogna Zidane"

In circa due giorni secondo il QS sapremo se Pirlo verrà effettivamente esonerato: non ha stravolto le valutazioni fatte sino alle 20:44 di domenica, la società si era già fatta un'idea in cui lui non rientra. Agnelli è stato il suo primo sponsor, esonerarlo significherebbe ammettere un grosso errore di valutazione, prezzo che è disposto a pagare se arrivasse uno come Zidane. Sembra sfumare invece il ritorno di Allegri, destinato proprio al Real.