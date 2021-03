Pisa-SPAL apre la 29^ giornata di B: la sfida del riscatto. Le aperture dei quotidiani

All'ombra della Torre Pendente, si aprirà questa sera alle 21:00 la 29^ giornata del campionato di B: Pisa e SPAL si affronteranno all' "Arena Garibaldi" (consueto live match su TuttoMercatoWeb.com), con i nerazzurri in cerca di riscatto dopo il ko di Cittadella e gli estensi in cerca di una svolta che tarda ad arrivare. Mister Pasquale Marino sempre in bilico? Probabilmente si.

Più o meno su questa linea La Gazzetta dello Sport, che sul match dice: "C'è Pisa-Spal, sfida playoff tra tanti guai", intanto che il Corriere dello Sport titola "Il Pisa sfida la Spal una notte da Arena". Nel dettaglio poi del match: "Hanno entrambi i loro problemi da risolvere Luca D’Angelo e Pasquale Marino, i due allenatori che stasera ai affrontano all’Arena in un anticipo probante sulle rispettive ambizioni. Il tecnico nerazzurro, “in bolla” con la rosa a sua disposizione, deve fare ancora i conti con gli assenti, 5 per Covid e 3 per infortuni vari, mentre il collega emiliano è alle prese col problema del gol. Nelle ultime 3 gare la Spal ha segnato una volta senza subire conquistando 5 punti. Ma sono 8 le reti messe a segno nelle ultime 9, in compenso, però, la retroguardia fa il suo dovere".

Chiude Tuttosport: "A Pisa arriva la SPAL. Fra playoff e Covid". "Nerazzurri ancora in emergenza, stasera alle 21 contro la Spal: Luca D’Angelo deve fare a meno, come a Cittadella, di 8 titolari: Vido, Soddimo, Caracciolo, Mastinu, Meroni per covid, e Sibilli, Masucci e Varnier per infortunio. Quest’ultimo è stato sottoposto alla pulizia del menisco, lamentava fastidi dopo l’infortunio di novembre. [...] Pasquale Marino resta ottimista, nonostante la Spal abbia vinto una sola volta nelle ultime dieci partite e nell’ultimo turno non sia riuscita a superare, in casa, il fanalino di coda Entella. Resta ottimista perché nonostante la crisi di risultati, le assenze e i malumori, la Spal è in piena zona playoff e a 5 punti dalla promozione diretta".