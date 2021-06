Più forte ragazzi. Corriere della Sera: "Il sogno azzurro continua, per il CT scelte decisive"

vedi letture

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina analizza un po' la situazione dell'Italia. Perdere con l'Austria avrebbe alimentato le discussioni sulla ritrovata forza degli azzurri, ma il ct oggi spargerà ottimismo, leggerezza è la sua parola d'ordine. Il trio Jorginho-Verratti-Barella è il manifesto della Nazionale manciniana, ma la fisicità di Locatelli e Pessina ha cambiato l'inerzia dell'ottavo di finale. Servirà ritrovare Chiellini, mettere sotto una teca il fragile Spinazzola e decidere chi far scendere in campo tra Berardi e Chiesa. Mancini ha spiegato come il Belgio sia una montagna meno difficile da scalare di quanto non lo sia stata l'Austria, se convince anche i suoi discepoli siamo a metà dell'opera. Questo dovrà essere il suo ultimo capolavoro.