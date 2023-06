Post Spalletti, CorSport: "De Laurentiis esige il 4-3-3. Rudi Garcia l'ultima suggestione"

vedi letture

Per la panchina del Napoli c'è la fila. Lo garantisce Aurelio De Laurentiis, presidente del club, che è alla ricerca del prossimo allenatore della squadra Campione d'Italia. Per il diktat imposto dal numero uno degli azzurri di utilizzare il 4-3-3, le quotazioni di Rafa Benitez sono crollate, così come quelle di Antonio Conte e Conceiçao. Mentre Vincenzo Italiano rimane il primo della lista per sistema di gioco e preferenza di ADL, anche se il profilo di Roberto De Zerbi intriga - difficile però credere in un suo ritorno in Italia - così come quello del c.t.

Mancini tutelato dal contratto con la Federcalcio. Depennato invece Luis Enrique, solo qualche settimana fa il favorito tra tutti, dopo aver espresso la volontà di allenare in Premier League - riporta il Corriere dello Sport - così l'ultimo nome del momento è quello di Rudi Garcia. Il tecnico francese ha appena concluso la propria esperienza con l’Al-Nassr e sarebbe una valida opzione, anche perché finito nei sondaggi dell'erede di Gattuso in passato.