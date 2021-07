Posto non più garantito per Immobile, Il Messaggero: "Ma i laziali sono al suo fianco"

Prestazione non positiva contro il Belgio per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio e della nostra nazionale ha combattuto ma non è riuscito a trovare la via della conclusione in porta. Il posto ora non sarebbe così fisso con Belotti che potrebbe aprire un ballottaggio in vista del match contro la Spagna. Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Messaggero: "Ora Immobile va controvento e il posto non è più garantito. Ma i laziali sono al suo fianco".