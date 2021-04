Ranieri può rinnovare con la Samp. Il Secolo XIX: "Decisivi i magnifici sette"

Il Secolo XIX si concentra sul futuro di Claudio Ranieri. Il tecnico può rinnovare con la Samp: "Decisivi i magnifici sette". Chi sono i magnifici 7? Audero, Bereszynski, Colley, Augello, Thorsby, Damsgaard e Jankto. I 7 hanno aumentato il loro valore grazie al lavoro dell'allenatore e rappresentano un patrimonio importante per la Samp. Merito del lavoro di Ranieri che ha saputo valorizzarli e questo è un aspetto da tenere in considerazione in casa doriana. Questi 7 sono gli assi nella manica che Ranieri potrebbe far valere con Ferrero in sede di rinnovo. Il tema della valorizzazioni dei calciatori è ben presente insieme ai risultati sul campo, al progetto e all'ingaggio: e in settimana la trattativa per il rinnovo dell'allenatore potrebbe concludersi positivamente.