Rinnovo Belotti, si muove qualcosa? Tuttosport: "Il Gallo è più vicino al Toro"

"Gallo, visto che Toro?". A rivolgere idealmente la domanda ad Andrea Belotti è l'edizione odierna di Tuttosport: il riferimento è ovviamente al rinnovo del contrato del centravanti granata. Con un Belotti in piena forma - scrive il quotidiano - questa squadra ha le potenzialità per ambire a traguardi che fino a qualche settimana fa sembravano inimmaginabili. Cairo ha offerto al suo capitano un contratto molto vantaggioso: 3,3 milioni netti più bonus a stagione per quattro anni, più un milione di premio al momento della firma. Dal canto suo, Andrea vorrebbe giocare in una squadra competitiva, che partecipi alle coppe. Ora che lo scenario è cambiato, la tentazione di chiamare Cairo e Vagnati potrebbe essere forte: per farlo aspetta forse ancora qualche partita, per avere ulteriori conferme, ma di certo la strada è quella giusta. Il Gallo - chiosa il quotidiano - è più vicino al Toro di quanto non lo sia stato solo pochi giorni fa.