Rivoluzione sulle panchine di Juve, Napoli e non solo. Il Corriere dello Sport: "Cambiano tutti"

vedi letture

"Cambiano tutti", titola questa mattina in apertura il Corriere dello Sport, che annuncia una rivoluzione sulle panchine di Juve, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina. Una girandola di allenatori orchestrata da procuratori e direttori sportivi, che potrebbe avere per protagonisti Allegri, Fonseca, Gattuso, Inzaghi, Sarri e Spalletti. E, a proposito di panchine, in taglio centrale il quotidiano dedica spazio alle dimissioni di Cesare Prandelli: "Cesare si arrende: 'Troppo stress, addio al calcio'", si legge.

CR7 - "Ronaldo gioca sempre in casa", si legge invece di spalla. Via alle qualificazioni per Qatar 2022, il Portogallo sfida l'Azerbaigian all'Allianz di Torino per le difficoltà legate al Covid. Il c.t. Santos assicura: "Cristiano è sereno, può regalarci il Mondiale".

Nazionale - Poco più in basso c'è spazio anche per i gioielli azzurri: "La giovane Italia vale molto di più", titola il quotidiano. Mancini - si legge - può contare su un gruppo che in un anno ha aumentato notevolmente la quotazione di mercato: il riferimento è soprattutto a Kean, Barella e Chiesa. Sempre di spalla le dichiarazioni di Rafael Toloi, che in merito alla colonia brasiliana in Nazionale ha detto: "Io mi sento azzurro".

Diritti tv - "Diritti tv ancora in stallo, venerdì si torna a vota", si legge in taglio basso. Undici i club favorevoli alla proposta di DAZN, otto invece gli astenuti. Per l'assegnazione occorrono quattordici sì. Ora è corsa contro il tempo, perché la scadenza del bando è fissata per lunedì.