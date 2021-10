Roma, Calafiori si scalda per la Juventus. Il Messaggero: "Esordì proprio coi bianconeri"

vedi letture

Secondo Il Messaggero, il pensiero di Riccardo Calafiori corre già a domenica 17, quando spera di partire titolare nella Roma contro la Juventus, al cospetto della quale ha esordito l'1 agosto 2020. L'ultima parola spetterà come al solito a Mourinho che dovrà tenere in considerazione il fatto che Spinazzola è out e Viña scenderà in campo alle 2.30 italiane di venerdì 15 contro il Brasile.