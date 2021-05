Roma, Darboe a La Stampa: "Io in fuga dal Gambia col barcone per riscattare la mia vita"

Ebrima Darboe, debuttante nella gare di Europa League tra Roma e Manchester United tra le file giallorosse, si è raccontato a La Stampa. "Sognavo di diventare un campione, ma la verità è che sono partito in cerca di una vita migliore. Quando ho lasciato la mia famiglia avevo solo quindici anni. Nella traversata col barcone ho visto nei volti delle persone più anziane la sofferenza e ripensandoci credo che l'età mi abbia aiutato". Una storia incredibile quella del ragazzo che ha percorso 5000 chilometri per raggiungere l'Italia, sbarcando in Sicilia. In seguito ha raccontato il suo approdo alla Roma: "Mi chiesero se mi piacesse la squadra: ma come è possibile, sono loro che chiedono a me se mi piacciono i miei compagni. In quel momento ho capito che avevo chanche di far parte di un gruppo".