Roma, game over. Corriere dello Sport: "Triste epilogo di una stagione fallimentare"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto della situazione in casa Roma. Il sogno europeo finisce ad Old Trafford nella ripresa quando il Manchester è tornato in campo con furore, mentre i giallorossi sono spariti e gli infortuni non giustificano il crollo che è l'epilogo più triste di una stagione fallimentare. La squadra di Fonseca quasi non sapeva come aveva fatto ad essere in vantaggio ed ha incassato 5 gol. La Roma ha staccato la spina e si è spenta la luce. Game over.