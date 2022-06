Roma, presto incontro con Zaniolo per aggiornarsi. Il Messaggero: “La Juve fa passi avanti”

vedi letture

Il Messaggero fa il punto della situazione su Nicolò Zaniolo. La Juventus lo vuole e al giocatore piace l’ipotesi. Il problema è sempre il prezzo. E passi avanti vengono fatti pian piano da parte del club bianconero, che ancora - dopo i vari colloqui con la Roma - non si è presentato con un'offerta concreta. La valutazione è nota: 50-60 milioni, prezzo alto per uno che va a scadenza tra due anni. Sono giorni caldi, non sono fissati appuntamenti, ma tra Rimini e Milano, le parti si incontreranno per aggiornarsi sulla situazione.