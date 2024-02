Roma, rientrati Ndicka e Smalling. Il Messaggero: "De Rossi pensa alla difesa tre e mezzo"

vedi letture

La difesa che avrebbe voluto José Mourinho, ora se la gode Daniele De Rossi. Il nuovo tecnico della Roma ritrova tutti i centrali: da Ndicka che sarà convocato domani sera, passando per Mancini, Llorente, Huijsen (fuori lista), fino a Smalling. Con l’inglese, che è tornato in campo a Frosinone dopo 170 giorni dall’infortunio, ora c’è l’imbarazzo della scelta su chi schierare al centro del reparto.

Come sottolinea Il Messaggero, De Rossi avrà modo di gestire gli uomini in difesa: sia giudicando le singole prestazioni, sia preservando i più fragili dagli infortuni. Avendo tutte queste scelte, il tecnico potrebbe pensare - già a partire dal match contro il Feyenoord - di spostare Mancini esterno a destra lasciando Smalling e Ndicka centrali e magari piazzando a sinistra Angelino (dandogli più libertà di affondare e sganciarsi). Un modo per dare maggiore solidità ad una squadra che mostra delle vulnerabilità sulle corsie esterne, soprattutto quella di destra.