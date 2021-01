Sacchi su La Gazzetta dello Sport: "Il calcio dell'Atalanta può essere un esempio per tutti"

"Il calcio dell'Atalanta può essere un esempio per tutti". Queste le parole di Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il pensiero dell'uomo che ha rivoluzionato il calcio come sempre è uno spunto da cui trarre insegnamento: "I rossoneri sono stati sconfitti da chi ha un collettivo fantastico, tanto coraggio ed è più avanti nella conoscenza del calcio totale. La Dea ha segnato e continuato ad attaccare contro il nostro calcio. Il Milan non deve demoralizzarsi perché sta seguendo la stessa via, è sulla strada giusta. Il pari dell'Inter è invece dovuto al poco movimento senza palla con l'azione che non è stata fluida, veloce e determinata. Infine la Juventus che cresce nel collettivo cercando di diventare una vera e propria squadra che non punta più sulle qualità dei singoli".