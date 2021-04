Sampdoria, Il Secolo XIX: "Il futuro di quattro punte è appeso ad un filo"

vedi letture

L'unico attaccante praticamente certo della conferma in casa Samp è Manolo Gabbiadini, che ha da poco esteso il suo contratto fino al 2026. Gli altri - Quagliarella, Keita, Torregrossa e La Gumina - si giocheranno il futuro in blucerchiato nelle prossime otto partite. Per quanto riguarda il primo, scrive oggi Il Secolo XIX, a breve Ferrero dovrebbe presentargli una bozza di rinnovo a cifre sensibilmente inferiori rispetto a quelle attualmente percepite. Quagliarella, dal canto suo, avrebbe dato la sensazione di non volersi abbassare l'ingaggio, ritenendo di meritarselo tutto. Delicato il caso di Keita, sul quale pende un'opzione di riscatto dal Monaco a dieci milioni, mentre per La Gumina l'obbligo d'acquisto scattato con il primo punto conquistato a febbraio costringerà i liguri a versare all'Empoli 6,5 milioni di euro in più rate, dopodiché la Samp cercherà realisticamente di girarlo in prestito ad un altro club. Altro riscatto obbligatorio (fissato a 7 milioni) è quello di Torregrossa, che potrebbe essere l'attaccante di riserva della prossima stagione.