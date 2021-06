Sarri, firma col brivido. Il Messaggero: "Trattativa serrata, ora si attende l'annuncio"

Il Messaggero dedica spazio all'accordo tra la Lazio e Sarri: "Trattativa serrata, ora si attende l'annuncio", scrive il quotidiano. Firma col brivido per Sarri. Lotito ieri pomeriggio era in Campidoglio per la premiazione della Lazio Women. Attorno alle 16 si è spostato in una saletta per parlare con il legale di Sarri, che aveva siglato via Pec tutti i documenti. Il presidente ha alzato i toni durante la conversazione, a tal punto da farsi ascoltare dai presenti. Dopo la telefonata col legale di Sarri, il presidente ha telefonato a Tare: "Igli questo è matto. Mi ha chiamato il suo avvocato e mi ha detto che vuole spostare la sede legale a Milano ma io gli ho detto che quella della Lazio è a Roma. Mi ha detto le faremo sapere, mi minaccia di far saltare i contratti già saltati". Dopo le 19 l'arrivo a Villa San Sebastiano con Tare e Calveri che devono inserire il foro milanese come eventuale sede per le controversie. Tutto pronto per gli annunci. Si attende solo l'ufficialità.