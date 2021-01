Sconcerti sul Corriere della Sera: "E' della Roma il miglior calcio d'Italia. Il Milan cade in piedi"

"E' della Roma il miglior calcio d'Italia. Il Milan cade in piedi". Così Mario Sconcerti sul Corriere della Sera in edicola questa mattina. La Juventus batte i rivali a San Siro nonostante Calabria che non sfigura e ricorda Gentile, ma alla fine la maggiore qualità è venuta fuori. Era da un po' (dalla Sampdoria) che i rossoneri erano meno brillanti, ma sono comunque caduti in piedi. L'Inter perde e sorprende perché crea tante occasioni, ma senza fantasia e la difesa torna a soffrire. Un calcio di grande ordine tattico quasi alla Gasperini per la Roma che gioca meglio di tutte le altre ed è una rivelazione. La Juventus torna a candidarsi, ma gli scontri diretti aprono a chiunque.