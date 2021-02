Sconcerti sul Corriere della Sera: "Juve morbida, Pirlo sta perdendo Ronaldo come fenomeno"

vedi letture

Dopo la sconfitta sul campo del Napoli, piovono critiche sulla Juventus, malgrado una prestazione tutto sommato non così negativa. Ai punti, al Maradona, almeno un pareggio poteva starci. Ma nel gruppo bianconero ci sono tante incognite, come sottolinea Mario Sconcerti nel suo fondo sul Corriere della Sera: "A me piace Pirlo, è un uomo libero, ma complesso. Ha chiuso in una gabbia di ferro Ronaldo per seguire le proprie tentazioni. Diventano bravi i meno utili come Danilo, Chiesa e Rabiot, perdono colore gli indispensabili come Ronaldo, Morata e Kulusevski, per non ricordare Dybala. Ronaldo ha segnato 2 gol in 6 partite. Non era mai accaduto nelle ultime due stagioni. Per mettere a suo agio Chiesa, Pirlo lo ha chiuso in mezzo agli avversari e lo sta perdendo come fenomeno. Forse la Juve non meritava la sconfitta, ma è rimasta sempre un gruppo morbido, da gita in campagna su macchina di lusso, mai davvero invasiva".