Sconcerti sul Corriere della Sera: "La vecchia Juve non sarebbe mai stata dominata dal Sassuolo"

Mario Sconcerti, nel suo consueto punto sul Corriere della Sera, si sofferma sull'ultima giornata. Roma-Inter ci consegna due squadre imperfette al campionato, brave ma incapaci a gestire la partita per più di un quarto d'ora. Poi la Juventus e l'impressione di un CR7 in forma sbiadita. Non tira mai in porta, non approfitta degli spazi che si conquista con classe. La vecchia Juve non sarebbe mai stata dominata dal Sassuolo, questa è mancanza di carattere alla base, di qualità non da primi, ma da complici della differenza di pochi. Ed il Milan invece continua a sembrare la squadra più vera. Una delle pochissime che è una somma di uomini, usa tutto ed in modo fantasioso. Non si sa mai chi segnerà, ma qualcuno certamente segnerà.