Sconcerti sul Corriere della Sera: "Milan dominatore, ma per disabitudine non ci fidiamo"

Il direttore Mario Sconcerti ha analizzato sul Corriere della Sera la scia di successi intrapresa ormai da tempo dal Milan. Non è in sostanza un campionato più competitivo, è che lo scorso anno - si legge - ci fidavamo del recupero della Juventus mentre adesso, per disabitudine, ci fidiamo meno dei rossoneri. In pratica il problema è culturale, perché aleggia la paura di non saper giudicare i bianconeri: saranno davvero confusi come sembrano? Realmente, poi, c'è un'Inter all'ottava vittoria di seguito e un Milan che con eleganza non solo dimentica Ibrahimovic ma anche Bennacer, Hernandez, e Saelemaekers. Ci crede. La Juve, quell'entusiasmo, non lo cerca nemmeno e va via di fisico, abitudine avendo nel cumulo la squadra migliore.