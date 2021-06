Sconcerti sul CorSera: "L'Italia annulla gli avversari. È una squadra sorprendente"

Grande prova dell'Italia contro la Svizzera elogiata da Mario Sconcerti sul Corriere della Sera: "L'Italia annulla gli avversari. È una squadra sorprendente". Una grande Nazionale che ha strapazzato per 3-0 Turchia e Svizzera, più o meno con le stesse modalità. Scrive Sconcerti: "È una squadra sorprendente perché gioca un contropiede di pura intelligenza, gioca come gli altri non sono pronti a ricevere". E conclude: "Il dato più rilevante è il tasso di modestia a cui condanniamo l’avversario. Quando gioca l’Italia esiste solo l’Italia. Ora che siamo qualificati al meglio, prendiamoci il tempo per capire chi siamo. Ma già adesso non è una promessa. L’Italia gioca bene, questa è realtà. Così concreta da prendere alle spalle".