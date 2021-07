Sconcerti sul CorSera: "Un calendario che mescola le carte. Alla Juve l'avvio più complicato"

vedi letture

"Un calendario che mescola le carte. Alla Juve l'avvio più complicato". Queste ciò che scrive il direttore Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Interessante analisi, come sempre, che parte da uno spunto curioso ovvero che non era e non è nota la necessità di un calendario asimmetrico per la Serie A, ma è da rispettare perché mescola un po' le carte ed aumenta il peso del caso in un mondo in cui tutti i coinvolti vivono di sospetti. Il Milan parte in salita con Lazio e Juventus alla 3^a e 4^a giornata, Atalanta alla 7^a e nessuna neopromossa. L'Oscar della salita però è per la Juventus con tre scontri diretti più il derby con il Torino. Mourinho riceve quasi una concessione al tempo che serve per costruire una squadra ed affronterà il derby in casa alla 6^a, la Juventus all'8^a, ma il resto degli avversari sono inferiori.