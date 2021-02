Scontro Lukaku-Ibra. Il QS: "Nessun effetto sul derby scudetto. Semplice ammenda in vista"

"Nessun effetto sul derby scudetto. Semplice ammenda in vista", titola stamane il QS. Mezz'ora di colloquio in videoconferenza per Romelu Lukaku con la Procura Federale. Colloquio che è servito per chiarire l'accaduto visto dalla posizione dell'attaccante dell'Inter che ha confermato di aver reagito in tal modo perché l'avversario aveva toccato gli affetti più cari. Improbabile, quasi impossibile, che la vicenda possa avere ripercussioni sul prossimo derby. Potrebbe arrivare al massimo un'ammenda per entrambi.