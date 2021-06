Segnano, studiano e leggono. Corriere della Sera: "È la Nazionale dei secchioni"

vedi letture

È l'Italia dei "secchioni del gol". Questa l'ironica definizione fornita dall'edizione odierna del Corriere della Sera: Chiesa - evidenzia il quotidiano - ha sfoderato un'invidiabile fluidità nell'inglese nelle interviste dopo il Galles, mentre Chiellini ha una laurea specialistica in Economia. Anche questo "spessore culturale", in un certo senso, contribuisce al cambio di immagine della Nazionale. Lo stesso Pessina, autore del gol vittoria nell'ultimo match, è laureato in Economia come Giorgio. E sembrano aver intrapreso la medesima direzione anche Raspadori e Meret, iscritti entrambi a Scienze Motorie.