"Sempre tu Maresca". Gazzetta: "Cartellini, rigori e recuperi. I casi che fanno discutere"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport ripercorre i precedenti che hanno alzato un polverone sull'arbitro Maresca, ossia colui il quale ha avuto un acceso confronto con il tecnico dell'Inter, Conte, espulso a Udine. Quest'ultimo col suo "sempre tu" si riferiva a quell'Inter-Parma in cui il fischietto napoletano al Var non aveva segnalato a Piccinini un rigore considerato dai più evidente in favore dei nerazzurri. Non solo, l'ira di Conte è stata scatenata anche dai soli 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara quando, in Cagliari-Lazio, aveva ne aveva invece assegnati 7 correttamente, allungandoli pure. Infine la Rosea fa riemergere Roma-Sassuolo, sempre arbitrata da Maresca, durante la quale l'allenatore giallorosso Fonseca era stato espulso per proteste sul rosso rifilato a Pedro oltre che per l'annullamento con intervento del Var più successiva revew di una rete per fallo di Dzeko (giusto), un mani in area neroverde di Ayhan e la mancata espulsione di Obiang per una brutta entrata su Pellegrini.