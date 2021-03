Sentenza soft per la Lazio e Lotito. Corriere della Sera: "Ma scattano i ricorsi"

vedi letture

Il Corriere della Sera dedica spazio alla vicenda tamponi Lazio. "Sentenza soft per la Lazio e Lotito. Ma scattano i ricorsi" scrive il quotidiano. Nessuna stangata per la Lazio. Lo stesso club temeva condanne pesanti che non sono arrivate. La Lazio non viene penalizzata in classifica ma multata di 150 mila euro, inibizione di 7 mesi per Lotito, di 12 per i medici Rodia e Pulcini. Le parti in causa si dicono insoddisfatte e per questo ricorreranno alla Corte d'Appello. Scrive il Corriere: "Resta un dato di fatto incontrovertibile: le violazioni al protocollo anti-Covid, che sono state denunciate dalla Procura e condivise dal Tribunale (altrimenti non ci sarebbero state multa e squalifiche), non portano a condanne pesanti come temuto dalla stessa Lazio fino a ieri".