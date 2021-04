Senza senso e senza cuore. Gazzetta dello Sport: "La Juve di Pirlo non sa svoltare"

Durissima La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina con la Juventus di Andrea Pirlo. A preoccupare più della classifica è il primo tempo di Firenze senza un senso tattico e senza cuore, mentre nella ripresa c'è stata una reazione più da squadra. I bianconeri hanno vinto solo una delle ultime 6 trasferte con troppe poche certezze, troppi cali di tensione. Dybala si è perso, CR7 non segna più e la Fiorentina con cuore e organizzazione ha meritato il punto. Alex Sandro e Cuadrado non accompagnano, Dybala e Ronaldo non attaccano la profondità così come Ramsey e Rabiot. Il problema è che nessuno ha la faccia assatanata come Chiesa, ma non appena qualcuno riesce a strappare per i viola sono guai. Come può la Juve entrare pigra nel momento chiave della stagione? Dopo aver perso 0-3 all'andata contro la Fiorentina al Franchi c'era bisogno di qualcos'altro.