Serie B, oggi 2 anticipi: Reggiana-Salernitana ed Empoli-Venezia. Le aperture dei quotidiani

Sono due gli anticipi odierni in Serie B che vedranno in campo due grandi di questa stagione come Salernitana ed Empoli. I campani sfideranno quella Reggiana che ancora non ha digerito la sconfitta a tavolino dell'andata quando non si presentò a Salerno a causa del Covid-19 e non trovò la solidarietà degli avversari che si presentarono comunque in campo. I toscani invece sfideranno quel Venezia che sta giocando un ottimo campionato e che è finora l'unica ad aver battuto la capolista in questa stagione. Queste le aperture dei quotidiani sportivi:

Corriere dello Sport: “Salernitana scoglio vero la Reggiana. Emozionante testacoda a Reggio Emilia in un incrocio carico solo di polemiche all’andata”. “Empoli, un conto da salvare. Al Castellai arriva la sola formazione ad aver battuto i toscani in questa stagione”.

Gazzetta dello Sport: “Empoli-Venezia, tanti gol per la A. Mancuso e Forte chi è il migliore? Uno ama la pesca, è capocannoniere e ha già fatto piangere il rivale. L’altro esulta come uno squalo e ha firmato l’ultimo ko della capolista”.

Tuttosport: “Empoli, pericolo Venezia”. “Alvini e il riscatto con la Salernitana”.