Serie C, in archivio il 1° turno dei playoff: ma il prosieguo è in forse. Le aperture dei quotidiani

In archivio, o quasi, il Primo Turno dei playoff di Serie C, che ha visto però in stand by la gara tra Triestina e VirtusVecomp Verona: il match non si è infatti giocato a causa di rilevate positività al Covid-19 tra i veronesi, e ora è attesa per capire quale sarà la decisione in merito alla vicenda.

Difficile pensare a una sconfitta a tavolino, più probabile un lieve slittamento dei successivi turni degli spareggi che regaleranno a una sola formazione la promozione nella seconda serie professionistica italiana.

La Gazzetta della Sport, in merito, apre così: "Juve, Foggia e Grosseto, che imprese!". E spiega poi: "La partenza è stata con il botto, ma oggi i playoff di Serie C rischiano subito di fermarsi. Il focolaio di Covid che ha colpito la Virtus Verona (4 positivi nei giorni scorsi, altri 4 ieri) ha fatto rinviare la partita di Trieste e quindi, fino a quando non ci sarà il recupero, non si potrà giocare il secondo turno. C’è l’ipotesi di fermare solo il girone B, ma è difficile: per avere tutte le squadre (in vista del turno nazionale) nelle stesse condizioni, la soluzione più probabile è fermare tutto, giocare la gara saltata e poi ripartire tutti insieme, con nuove date e magari tempi accorciati tra una gara e l’altra. Addirittura potrebbe essere rivista la formula della fase finale (solo gare secche, non andata e ritorno), ma per questo servirà l’ok del Consiglio federale, che si riunisce lunedì 17".

Sul Corriere dello Sport e su Tuttosport, invece, ampio spazio anche a tutti i match giocati, di seguito ecco una sintesi (in neretto le squadre qualificate al 2° turno):

1° TURNO

GIRONE A

Lecco-Grosseto 1-4 [2° turno: AlbinoLeffe]

(48' Raimo, 70' [rig.] Iocolano, 73' Sicurella, 90' e 93' Merola)

Pro Patria-Juventus U23 1-3 [2° turno: Pro Vercelli]

(21' Latte Lath, 34' Ranocchia, 55' Brighenti, 95' Correia)

AlbinoLeffe-Pontedera 1-0 [2° turno: Grosseto]

(93' Manconi)

GIRONE B

Cesena-Mantova 2-1

(30' Bortolussi, 36' Caturano, 44' [rig.] Ganz)

Matelica-Sambenedettese 3-1

(49' Calcagni, 70' D'Angelo, 89' [rig.] Moretti, 94' Alberti)

Triestina-VirtusVecomp Verona rinviata a data da destinarsi*

*accoppiamenti 2° turno da definire

GIRONE C

Palermo-Teramo 2-0 [2° turno: Juve Stabia]

(9' [rig.] Floriano, 44' Luperini)

Juve Stabia-Casertana 1-1 [2° turno: Foggia]

(77' Castaldo, 87' [rig.] Marotta)

Catania-Foggia 1-3 [2° turno: Bari]

34' e 73' Balde (F), 64' Curcio (F), 69' Maldonado (C)