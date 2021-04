Stasera Napoli-Inter, Il Mattino: "Gattuso punta su Osimhen. Conte: attenti alle trappole"

"Gattuso punta su Osimhen. Conte: attenti alle trappole". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino. Questa sera al "Maradona", il Napoli ospiterà l'Inter nel match che chiuderà la 31a giornata di campionato. Una sfida importante per i partenopei per tenere ancora vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, un match ugualmente importante per i nerazzurri in chiave scudetto.