Supercoppa e mercato: quattro grandi al bivio. E il Milan sogna il colpo Dani Olmo

Al via la Supercoppa con Inter-Atalanta questa sera, poi Milan-Juventus. Tra campo e il mercato che inizia proprio quest'oggi con quattro big al centro delle trattative. Frattesi, Retegui, Danilo e Tomori potrebbero cambiare magli nelle prossime settimane. Il centrocampista azzurro ha poco spazio nell'Inter e potrebbe finire in uno scambio con la Roma per Lorenzo Pellegrini. Il centravanti della Nazionale è obiettivo di Arsenal e Aston Villa, pronti a offrire 55 milioni all’Atalanta. Occhio poi al futuro di Danilo, che piace in Arabia e al Napoli, e di Tomori, nel mirino della Juve.

Stando a quanto riferito da La Repubblica infine, il Milan sogna in grande e segue con attenzione la vicenda legata a Dani Olmo del Barcellona: il club catalano rischia di perderlo per le sue difficoltà economiche. Il Milan lo vuole in prestito per sei mesi.