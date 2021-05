Superlega, la posizione del Milan. Corriere dello Sport: "No a battaglie legali contro UEFA"

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport il Milan, sulla questione Superlega, non ha intenzione di fare alcuna battaglia legale nei confronti della Uefa. La società rossonera, scrive il quotidiano, aveva aderito alla Super League per tutelare i propri interessi. Ma il crollo della Lega ha portato il Milan a riflettere se intraprendere una battaglia legale contro l'Uefa o accettare la resa. La proprietà Elliott ha dimostrato di avere le potenzialità per una lunga guerra in tribunale, ma ha preferito accettare i termini dell'Uefa per tutelare la squadra e la società.