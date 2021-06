Tardelli a SportWeek: "Locatelli insostituibile, è perfetto per Guardiola"

"Locatelli insostituibile, è perfetto per Guardiola", titola stamane SportWeek sulle parole di Marco Tardelli: "Siamo giocatori diversi. Io facevo fase difensiva e offensiva, ero più dinamico, segnavo qualche gol in più. Lui è maggiormente riflessivo e gestisce benissimo la palla. Io venivo cercato dai compagni perché mi buttassi negli spazi, lui perché è un equilibratore di gioco. Mi piace perché da via la palla di prima ed è silenzioso. Lui è uno di quelli che quando mancano si nota".

E' pronto per tornare in una grande?

"L'Europeo da protagonista gli ha consentito il salto di qualità a livello internazionale che gli mancava e che gli consentirà di giocare ovunque. Ha un tipo di gioco che gli permette di ambire a qualsiasi squadra. Per me sarebbe adatto ad una squadra di Guardiola".