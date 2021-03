Tiri, parate, dribbling, falli. Il Secolo XIX: "Fra Genoa e Samp è una sfida allo specchio"

vedi letture

Il Secolo XIX si proietta sul derby genovese tra Genoa e Samp in programma stasera. "Tiri, parate, dribbling, falli: fra Genoa e Samp è una sfida allo specchio" scrive il quotidiano. Derby numero 76 con i rossoblù 'padroni di casa': i precedenti vedono 18 successi rossoblù contro i 29 blucerchiati e 28 pari. Quella tra Genoa e Sampdoria sarà una sfida tra due squadre che si somigliano molto, almeno a giudicare dai numeri: hanno fatto gli stessi tiri in porta (77-74 per la Samp), subito gli stessi gol (36 ciascuna), i rispettivi portieri fatto un numero di parate analogo (82-79 per la Samp) e nella percentuale di possesso palla hanno uno scarto nullo: sono tra le più basse del campionato, 43.5% la squadra di Balla, 43.4 la formazione di Ranieri. E poi ancora i falli commessi e subiti, la percentuali di passaggi riusciti, i dribbling riusciti. Le differenze si riscontrano sui corner e sui cross effettuati. Oggi il Genoa proverà a interrompere una sorta di maledizione perché non vince un derby in casa da 10 anni, dal gol di Baselli nel maggio 2011, da allora 2 pari e 6 vittorie doriane.