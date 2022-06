Torino, addio a Belotti dopo sette anni. La Stampa: “Sparito dai radar. C’è chi crede al rinnovo”

La Stampa si sofferma su Andrea Belotti e il suo addio al Torino dopo sette anni. Ha vinto il silenzio - si legge - o meglio, in silenzio si è consumato un addio difficile da capire. “Vi divertirete, anzi. Vi stupirete della mia scelta…”, sono state le ultime, sue, riflessioni dal ritiro della Nazionale i primi di giugno. Poi, il niente. Stupisce, come, nel mondo di radio mercato, seppur per sbaglio, non ci sia un operatore, un addetto ai lavori, un vecchio saggio che ne abbia messo in giro una voce più forte delle altre: tranquilli, il Gallo andrà là. Nessuno spiffero, come se da settimane Belotti fosse uscito dai radar, tutti, tanto che c'è chi crede nel grande ripensamento.