Torino, Sanabria verso il debutto. La Stampa: "Nicola si gioca il jolly salvezza"

In casa Torino sembra tutto pronto per l'esordio di Tonny Sanabria: il paraguaiano sarà convocato per la trasferta di Crotone e, dopo aver già saltato quattro partite, si candida a disputare almeno uno spezzone. Un inserimento accelerato dall'indisponibilità di Belotti, anche se - come evidenzia La Stampa - occorrerà comunque un po' di cautela: l'ex Genoa non gioca una partita da quaranta giorni, e oggi si allenerà insieme al resto della squadra soltanto per la sesta volta.