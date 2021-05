Torino, vietato fallire dopo lo 0-7 col Milan. Corriere della Sera: "Spareggio salvezza"

vedi letture

Per il Torino vietato fallire, scrive il Corriere della Sera, dopo lo 0-7 rimediato in casa col Milan. In ogni caso i granata e lo Spezia sarebbero già salvi in caso di sconfitta del Benevento col Crotone. E se finisse pari fra campani e calabresi, basterebbe un punto alla squadra di Nicola per fare festa, mentre quella di Italiano sarebbe comunque al sicuro. Il problema è che Benevento-Crotone è in programma domani, coi ragazzi di Pippo Inzaghi obiettivamente favoritissimi. Quindi, zero calcoli oggi al Picco, nello scontro diretto tra Spezia e Torino.