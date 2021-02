Torna la coppia Kessie-Bennacer. Tuttosport: "Con loro in campo il Milan non perde mai"

Tuttosport dedica un focus alla coppia Kessié-Bennacer: "Con loro in campo il Milan non perde mai". Dopo quasi due mesi, 9 partite di campionato e 2 di Coppa Italia, domani pomeriggio a San Siro il Milan ritroverà la sua coppia d’oro, i centrocampisti Franck Kessié e Ismael Bennacer, da un anno a questa parte il tandem in mediana migliore del campionato. Da quando i due hanno trovato la giusta alchimia il Milan ha iniziato a volare. Pioli li aveva scelti già prima del lockdown, tagliando Biglia, ma quello era un altro Biglia. Da giugno è iniziata la magia e il Milan ha trovato due centrocampisti che hanno lasciato le briciole agli altri. E c’è un dato che più di altri deve far riflette: con loro due in campo dall’inizio, il Milan non perde mai. L’ultima volta che il tecnico emiliano ha potuto contare sui due insieme è stato il 13 dicembre scorso, Milan-Parma 2-2. In quella partita Bennacer si fece male al bicipite femorale destro, ko che l’ha tenuto fermo ai box per 45 giorni. L’algerino è rientrato la scorsa settimana, ora è pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo il ritorno a Bologna.. Il braccio e la mente del Milan. E come detto, i due sono imbattibili. Sette partite insieme dall’inizio in campionato con 4 vittorie e 3 pareggi, in Europa League 2 successi e un pari. E la striscia era iniziata già nel giugno scorso, con 8 vittorie e 2 pareggi. Il Milan con loro non conosce sconfitta. Tant’è che le tre partite che hanno visto soccombere la squadra di Pioli in questo avvio di 2021 (Juve e Atalanta in campionato, Inter in Coppa Italia) sono arrivate senza Bennacer in campo.