Torregrossa a Il Secolo XIX: "Samp, sono maturo per la A e mi ispiro a Batistuta"

Intervista esclusiva ai colleghi de Il Secolo XIX per Ernesto Torregrossa, che ha spiegato cosa significa per lui arrivare alla Samp a 28 anni: "Che ci arrivo maturo e per certi versi è un vantaggio - ha detto -. Ma ci arrivo anche con la voglia di imparare dagli altri per migliorarmi. E qui, tra campo e panchina, di maestri ne ho tanti. Arrivo felice e carichissimo". L'ex Brescia ha parlato anche dell'idolo Batistuta: "Se ho i capelli lungi è per lui (ride, ndr). Quando ero bambino volevo sempre fare lui. Già da piccolo avevo i capelli così anche se li ho avuti pure a zero. Ora sta andando tutto bene e quindi come Sansone li tengo lunghi". Un acquisto dettato non soltanto dall'esigenza di colmare l'assenza di una prima punta di peso: "Gioco prima punta e sono forte fisicamente, anche di testa, ma non altissimo", ha precisato Torregrossa. Che poi ha aggiunto: "Ho giocato in tanti moduli, anche con altre prime punte come Caracciolo, Donnarumma, Balotelli. Mi adatto insomma".