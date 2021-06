Totti-Roma, i tempi non sono maturi. Il Messaggero: "Ma con un ruolo operativo in futuro si può"

vedi letture

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Roma, affrontando l'argomento Totti. Il Capitano è rimasto il primo tifoso dei giallorossi, ma i tempi, al momento, non sono maturi. L'ex numero 10 sa, o spera, che prima o poi le strade del club sue e del suo cuore si riuniranno, ma adesso continua a dedicarsi all'agenzia di scouting che ha fondato. Dal 23 marzo è iscritto al registro federale degli agenti sportivi domiciliati e, in quest'ottica, è tornato con una veste diversa a Trigoria, incontrando Pinto. Non si sa quando, ma un contatto con i Friedkin c'è stato ed è venuta fuori una proposta per un ruolo di ambasciatore che non interessa a Totti. Il suo desiderio è un ruolo più operativo, che lo coinvolgesse nella costruzione della squadra, nella ricerca dei calciatori, ma non avanza richieste dal momento che sa che la casella è già occupata.