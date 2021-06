Tre oriundi per l'Italia. Corriere della Sera "E pensare che il CT non li voleva"

Curiosa riflessione del Corriere della Sera in edicola questa mattina. Il debutto di Toloi stasera al posto di Di Lorenzo è solo un assist per analizzare un aspetto che ha già permesso all'Italia di entrare nella storia della Nazionale: era dal Mondiale di Cile 1962 che gli azzurri non si presentavano in un torneo con un numero così elevato di oriundi: oltre al difensore dell'Atalanta ci sono infatti Emerson Palmieri e Jorginho, due italo-brasiliani. E pensare che quando nel 2015 Conte chiamò Eder e Vazquez solo una voce si alzò forte e chiaro ed era quella dell'attuale ct: "La Nazionale deve essere italiana. Chi non è nato in Italia, anche se ha dei parenti, credo non lo meriti. E' la mia opinione". Oggi l'ha cambiata.