Tutti pazzi per Locatelli. Il QS: "Asta tra big. Juventus avvisata"

Il QS fa il punto della situazione sul futuro di Locatelli: "Asta tra big. Juventus avvisata". Quanto vale il centrocampista classe '98 rifiorito a Sassuolo? La sensazione è che si vada oltre i 40 milioni chiesti dal Sassuolo prima dell'Europeo. La Juventus è in pole ma deve prestare attenzione all'interesse delle altre società come Arsenal, Manchester United, Tottenham (e l'elenco potrebbe non finire qui). Se la Juve non ha ancora trovato il modo di portare il giocatore alla corte di Allegri è perché l'asta sembra essere solo all'inizio. E il fatto di non aver bisogno di vendere rende il 'piccolo' Sassuolo molto forte a braccio di ferro.